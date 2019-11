Ulkomaat

Sankaritarinoita Berliinin muurin takaa

Vapaus on rosoista mutta kaunista. ”Tämä on kaunein kirkko, jonka tiedän”, Tom Sello sanoo Zionskirchen ovella Berliinin Prenzlauer Bergissä. Zionskirche on hyvin erityinen paikka Sellolle. Sello johdattaa kirkolta tien toiselle puolelle. Tiilirakennuksen sokkelissa on pienet ikkunat.