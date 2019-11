Australian raivoisat maastopalot uhkaavat nyt myös Sydneyn aluetta: asiantuntijat varoittavat ”katastrofaalisen mittaluokan uhasta” ensimmäistä kertaa

Ulkomaat

Australian raivoisat maastopalot uhkaavat nyt myös Sydneyn aluetta: asiantuntijat varoittavat ”katastrofaalise

Australiaa

Maan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006302121.html

Maastopalot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhannet