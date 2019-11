Ulkomaat

Britannian vaalien asetelma muuttui merkittävästi: Brexit-puolue ei aseta omaa ehdokasta yli 300 vaali­piiriss

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit-puolueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexitiä