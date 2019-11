Ulkomaat

Australian maastopalot levisivät Sydneyn lähiöön, miljoona­kaupungin keskustaan matkaa vain 15 kilo­metriä

Australian

Lämpötilat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa

Oikaisu kello 17.12: Artikkelissa kirjoitettiin aiemmin virheellisesti, että palot riehuisivat Australian länsiosissa. Maastopalot riehuvat maan itäosissa.