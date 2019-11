Ulkomaat

Bolivian eronnut presidentti Evo Morales saapui Meksikoon, vannoi jatkavansa politiikassa

Virastaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morales

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bolivian