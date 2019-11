Ulkomaat

Oppositiopoliitikko ja entinen tv-kanavajohtaja Jeanine Áñez julistautui Bolivian presidentiksi

Bolivian senaatin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morales ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Áñez on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy