Ainakin 13 ihmistä kuollut bussiturmassa Slovakiassa

Slovakian

Onnettomuuden

länsiosassa keskiviikkona tapahtuneessa linja-auton ja rekan yhteentörmäyksessä on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertovat uutistoimistot viitaten paikallisen pelastuslaitoksen tietoihin. Kuolonuhrien määrän uskotaan vielä kasvavan.Loukkaantuneita on noin kaksikymmentä.uhreja on ollut auttamassa 30 pelastustyöntekijää. Poliisin mukaan monet bussin matkustajat jäivät loukkuun kolarissa romuttuneeseen autoon.Turma sattui Nitran kaupungin lähistöllä noin 80 kilometrin päässä Slovakian pääkaupungista Bratislavasta itään.Liikennettä haittasi Slovakiassa keskiviikkona rankkasade.