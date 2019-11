Ulkomaat

Delhiä kutsutaan jo ”kaasukammioksi”, mutta silti tuhat lasta osallistui juoksukisaan saastesumun keskellä

Koulut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutistoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuman

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006296322.html

Delhin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy