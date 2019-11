Järjestö: Indonesiassa poltettavan muovijätteen myrkyt päätyvät ravintoketjuun, osa muovista on peräisin länsimaista

Ulkomaat

Järjestö: Indonesiassa poltettavan muovijätteen myrkyt päätyvät ravintoketjuun, osa muovista on peräisin länsi

Kemikaalimyrkkyjä

BBC:n

Muovijätteen

Länsimaiden

