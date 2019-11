Ulkomaat

Hongkongin mielenosoituksissa toinen kuolonuhri, 70-vuotiasta miestä heitettiin tiettävästi tiilellä päähän

Hongkongissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Protestit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hongkongin