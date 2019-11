Ulkomaat

Etelä-Koreassa heräsi pelko Yhdys­valtain joukkojen pois­vetämisestä: Trump vaatii maalta viisin­kertaista kor

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etelä-Korea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy