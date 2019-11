Ulkomaat

Turkin karkottama Isis-vaimo saapui Saksaan ja otettiin kiinni heti lento­kentällä

Saksaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nasim A:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy