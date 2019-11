The Guardian: Samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen vähensi homojen itsemurhia Tanskassa ja Ruotsissa

Ulkomaat

The Guardian: Samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen vähensi homojen itsemurhia Tanskassa ja Ru

Tanskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy