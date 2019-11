Ulkomaat

Keltaliivien mielen­osoitus tunkeutui tavara­taloon Pariisissa, ”kuluttamisen temppeli” evakuoitiin ja suljett

Pariisissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Levottomuuksissa