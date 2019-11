Ulkomaat

Venäjä sanoo palauttavansa vuosi sitten haltuunsa ottamat ukrainalaislaivat

palauttaa maanantaina kolme viime vuonna haltuunsa ottamaa ukrainalaisalusta, kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.”Ukrainan kanssa saavutetun sopimuksen mukaan kolme ukrainalaisalusta hinataan Ukrainan kanssa sovittuun paikkaan 18. marraskuuta”, Krimin niemimaan rajavartiolaitos kertoi sunnuntaina.otti haltuunsa kolme ukrainalaislaivaa vuosi sitten. Venäjä avasi tulen laivoja vastaan ja useita merimiehiä haavoittui. Venäjän mukaan alukset loukkasivat maan aluevesiä. Ukraina on kiistänyt syytteet aluevesiloukkauksesta.Venäjä palautti laivojen miehistön Ukrainalle syyskuussa osana vankienvaihto-ohjelmaa.Venäjä valtasi laittomasti Krimin niemimaan Ukrainalta 2014. Yli 13 000 ihmistä on kuollut Ukrainan sodassa reilun viiden vuoden aikana. Venäjä on tukenut Ukrainassa olevia kapinallisjoukkoja.