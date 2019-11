Ulkomaat

Samoa tekee tuhkarokko­rokotuksesta pakollisen, maassa hätätila taudin vuoksi

saarivaltion Tyynellämerellä on määrä tehdä tuhkarokkorokotuksesta pakollista kaikille asukkaille tällä viikolla. Yli 700 ihmistä on sairastunut tuhkarokkoon ja ainakin kuusi on kuollut tautiin. Kuolleista viisi on ollut lapsia. Samoaan on julistettu hätätila taudin vuoksi.Viranomaiset eivät kuitenkaan heti kertoneet, miten rokotukset järjestetään, ja saavatko niistä mahdollisesti kieltäytyvät jonkin rangaistuksen.koulut, lastentarhat ja maan ainoa yliopisto on suljettu taudin leviämisen estämiseksi.Tuhkarokko on levinnyt myös naapurivaltioon Tongaan, missä on rekisteröity liki 200 tapausta. Myös Tongalla koulut ja lastentarhat on suljettu.Tuhkarokko saattaa aiheuttaa muun muassa sokeutta, aivovaurioita tai jopa kuoleman.