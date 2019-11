Yhdysvallat kumosi 41 vuotta vanhan linjauksensa: Israelin siirtokunnat Länsirannalla eivät olekaan lainvastaisia

Ulkomaat

Yhdysvallat kumosi 41 vuotta vanhan linjauksensa: Israelin siirtokunnat Länsirannalla eivät olekaan lainvastai

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pompeon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palestiinalaiset