Poika uhmaa poliisia, äiti haukkuu mielen­osoittajia torakoiksi: Hongkongin kriisi repii ahtaasti asuvia perhe

Hongkong Pahin on äiti. Hän kutsuu mielenosoittajia torakoiksi ja säksättää, kun protestit tulevat esiin edes sivulauseessa. Kun poliisi on pahoinpidellyt mielenosoittajia, se on äidin mielestä ihan oikein ”mokomille rotille”. Sitten on isä.