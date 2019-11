Ulkomaat

Turvallisuusneuvonantaja todisti Trumpin virkarikos­tutkinnassa – kertoi saaneensa tarjouksen ryhtyä Ukrainan

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demokraattien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy