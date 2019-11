Ulkomaat

Prostituoidut ovat äitejämme, veljiämme ja siskojamme, Thaimaassa vieraileva paavi sanoi ja pyysi kunnioitusta

Thaimaassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy