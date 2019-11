Ulkomaat

Trumpin virkarikos­kuulemisen todistaja pyysi, etteivät poliitikot levittäisi valheita: ”Tämä on Venäjän turva

Washington

Aurinkoisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1197519915772719105

Päivän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hillin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006314354.html

Torstain