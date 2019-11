Pienen Bougainvillen itsenäisyysäänestykseen tiivistyy suurvaltojen kilpa Tyynenmeren hallinnasta ja pelko uusista levottomuuksista

Ulkomaat

Pienen Bougainvillen itsenäisyysäänestykseen tiivistyy suurvaltojen kilpa Tyynenmeren hallinnasta ja pelko uus

Pienessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bougainvillen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiantuntijat

Itsenäisyysvaatimusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/20/birth-of-a-nation-bougainvilles-referendum-explained

https://www.lowyinstitute.org/publications/bougainville-referendum-and-beyond

Pangunan