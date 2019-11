Ulkomaat

Saksa hakee Isis-äidin ja hänen lapsensa kotiin vankileiriltä Pohjois-Syyriasta

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomesta