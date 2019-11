Ulkomaat

Kaksi kateissa Ranskan Rivieraa riepotelleiden tulvien jäljiltä

Rivieralla ainakin kaksi ihmistä on kateissa ja satoja koteja on kärsinyt tuhoja pahojen tulvien jälkeen.Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan.Ainakin kahden ihmisen kerrotaan myös loukkaantuneen tulvissa. Pelastusviranomaisten mukaan 39-vuotias nainen loukkaantui vakavasti hänen jouduttua voimakkaan aallon riepottelemaksi. 78-vuotias mies taas kiidätettiin sairaalaan hänen jäätyä jumiin maanvyöryssä kaatuneen puun alle.Ilmatieteen laitos on antanut korkeimman säävaroituksen Alpes-Maritimes'n ja Varin alueille Etelä-Ranskassa. Rannikkoseuduilla varoitetaan myös korkeista aalloista.Jopa 1 600 pelastustyöntekijää on värvätty auttamaan tuhojen korjaamisessa ja ennaltaehkäisyssä.olivat katki ja lentoja jouduttiin peruman Nizzassa. Lentojen oli määrä jatkua myöhemmin lauantaina. Junaliikenne Rivieralta Italian rajalle oli puolestaan seisautettu ainakin sunnuntaihin saakka.Nizzassa hälytyssireenit kehottivat ihmisiä pysymään sisätiloissa. Lauantai-iltapäivällä kaupungin kaduilla olikin aavemaisen autiota.Tuhannet kodit olivat ilman sähköä.Ranskan viranomaiset ovat varoittaneet rankkasateiden jatkumisesta ja tulvatilanteen pahenemisesta.Myös muille Etelä-Ranskan seuduille on annettu varoitus vaarallisista sateista.