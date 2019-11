Ulkomaat

Lisää jännitteitä Trumpin ja USA:n puolustus­hallinnon välillä: Laivasto­ministeri erotettiin

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Spencerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy