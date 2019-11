Kartellit salakuljettavat huumeita yhä useammin sukellusveneillä: Espanjan poliisi pysäytti tonnien kokaiinilastin rannikollaan

Ulkomaat

Kartellit salakuljettavat huumeita yhä useammin sukellusveneillä: Espanjan poliisi pysäytti tonnien kokaiinila

Espanjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huumeita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huumekartellit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Kokaiinia