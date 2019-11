Ulkomaat

Voimakas maanjäristys ravisteli Albaniaa, ainakin yksi on kuollut

koettiin varhain tiistaina voimakkain maanjäristys vuosikymmeniin. Maanjäristys aiheutti vahinkoja rakennuksiin lähellä pääkaupunki Tiranaa, kertoo uutistoimisto Reuters.Albanian sisäministeriön tiedottajan mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut järistyksessä.Reutersin mukaan hieman ennen kello neljää aamulla koettu järistys oli voimakkuudeltaan 6,4. Maanjäristys tapahtui Durresin kaupungin ja Tiranan välillä noin kymmenen kilometriä Shijakin kaupungista luoteeseen.puolustusministeriön mukaan pelastushenkilökunta ja armeija auttavat ihmisiä pelastautumaan kivimurskan keskeltä Durresissa ja läheisessä Thumanen kylässä. Puolustusministeriön tiedottajan mukaan isoimmat rakennusvahingot koettiin Durresissa, jossa ainakin yhden rakennuksen kerrotaan romahtaneen kokonaan. Joitakin ihmisiä on viety sairaalahoitoon Tiranassa, kertoo Reuters.Reutersin silminnäkijähavaintojen mukaan ihmiset Tiranassa ryntäsivät kaduille järistyksen myötä.Kyseessä on toinen Albaniassa tuhoja aiheuttanut maanjäristys lyhyen ajan sisällä. Syyskuussa maassa koettiin järistys, joka oli voimakkuudeltaan 5,6. Sen seurauksena 20 ihmistä vietiin sairaalahoitoon. Syyskuun maanjäristys vahingoitti 500 taloa ja tuhosi joitakin kokonaan.