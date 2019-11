Ulkomaat

HS-analyysi: Venäjä aikoo asentaa kansalaistensa puhelimiin pakollisia sovelluksia, ja seuraukset voivat olla

Käytännössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lakia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väärissä

Venäjän

Kiina