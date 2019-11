Nuorten ja keski-ikäisten amerikkalaisten kuolleisuus kasvaa: ”Tämä ei koske enää pelkästään keski-ikäisiä valkoisia”, arvioi professori

Ulkomaat

Nuorten ja keski-ikäisten amerikkalaisten kuolleisuus kasvaa: ”Tämä ei koske enää pelkästään keski-ikäisiä val

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuolleisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy