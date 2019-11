Kaksi voimakasta myrskyä etenee Yhdysvalloissa: satoja lentoja peruttu vuoden kiireisimmän matkustuspäivän alla

Ulkomaat

Kaksi voimakasta myrskyä etenee Yhdysvalloissa: satoja lentoja peruttu vuoden kiireisimmän matkustuspäivän all

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiitospäivää