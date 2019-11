Ulkomaat

Selvitys: Suurin osa Venäjällä vuosina 2016–2018 murhasta tuomituista naisista oli kotiväkivallan uhreja

Venäjällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvitys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotiväkivalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää:

https://dynamic.hs.fi/2019/tatuointi/?_ga=2.187601963.285073797.1574686207-1812495567.1574065576