Ulkomaat

Useita kuoli lento-onnettomuudessa Kanadassa

Kanadan

itäosassa on kuollut useita ihmisiä pienkoneen lento-onnettomuudessa, ilmoitti Ontarion provinssin poliisi. Turmakone oli metsään pudotessaan matkalla Toronton Buttonvillen lentokentältä Kingstoniin.Onnettomuus sattui keskiviikkona alkuillasta paikallista aikaa.Yksimoottorinen onnettomuuskone oli tyyppiä Piper PA-32R, jollaisessa voi matkustaa enimmillään kuusi ihmistä. Turmakone on rekisteröity Yhdysvaltoihin.Global Kingston -lehti kertoi, että poliisi ei julkista onnettomuuden kuolonuhrien määrää ennen kuin koneen putoamisen yksityiskohdat on saatu selville.