257 ihmistä kuoli, kun luksuslentokone törmäsi Antarktiksella vuorenseinämään, Uuden-Seelannin pääministeri pyytää nyt anteeksi 40 vuotta vanhaa onnettomuutta

Ulkomaat

257 ihmistä kuoli, kun luksuslentokone törmäsi Antarktiksella vuorenseinämään, Uuden-Seelannin pääministeri py

Uuden-Seelannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentoyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa-Seelannissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuustutkinnassa

Uuden-Seelannin

Ennen