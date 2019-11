Ruotsin Systembolaget aikoo laskea halvimman oluttölkin hinnan 79 sentistä 65 senttiin – Miksi alkoholi on Ruotsissa halvempaa kuin Suomessa?

Ulkomaat

Ruotsin Systembolaget aikoo laskea halvimman oluttölkin hinnan 79 sentistä 65 senttiin – Miksi alkoholi on Ruo

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Systembolagetin

Halvemmilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

Alkoholiralli