Air Force One seisoi hämäyksenä Floridassa, matkapuhelimet takavarikoitiin – Trumpin matka Afganistaniin pysyi viimeiseen asti salaisuutena

Ulkomaat

Air Force One seisoi hämäyksenä Floridassa, matkapuhelimet takavarikoitiin – Trumpin matka Afganistaniin pysyi

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Afganistanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Trump