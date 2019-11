Ulkomaat

Ruttopaniikki kasvaa Kiinassa, koska moni muistaa viranomaisten valehdelleen ennekin

Kiinassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruttoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ruttoa pelätään, noh, kuin ruttoa. Ja miksi ei pelättäisi – kyse on herkästi tarttuvasta kuumetaudista, jonkamoni muistaa mustana surmana. Tutkijat uskovat, että todennäköisesti paiserutto tappoi kolmanneksen Euroopan väestä 1300-luvulla.Kiinasta on löytynyt marraskuussa neljä tapausta, kaksi paiserutto- ja kaksi keuhkoruttotartuntaa. Kaikki potilaat ovat kotoisin Sisä-Mongolian alueelta Pohjois-Kiinasta, mutta kahta heistä hoidetaan Pekingissä.Kiinan terveysviranomaisten mukaan tilanne on hallinnassa. Potilaat on eristetty ja heidän kanssaan tekemisissä olleet on tutkittu. Tauti ei leviä, viranomaiset vakuuttavat.Ongelma on kuitenkin siinä, että Kiinassa moni ei tiedä, uskaltaako viralliseen sanaan luottaa. Epäilyksille on historialliset syyt.sars-epidemia riehui 2000-luvun alussa, vakuuteltiin pitkään, että kaikki on hyvin, vaikka ei suinkaan ollut. H5N1-lintuinfluenssasta kerrottaessa oli samoja piirteitä.Sars-aikaan pekingiläinen Chao­yangin sairaala kiisti viikkojen ajan, että tautia edes esiintyisi Pekingissä, vaikka potilaat olivat jo heillä hoidossa.Pekingin ruttotapauksia hoidetaan nyt samaisessa sairaalassa. Kun yksi sen lääkäreistä tiedotti tapauksista sosiaalisessa mediassa, Kiinan sensuuriviranomaiset poistivat julkaisun. Verkkouutissivustoille annettiin ohjeet estää ja kontrolloida ruttoa koskevaa verkkokeskustelua. Esimerkiksi The New York Times näki sensuuriohjeistuksen.Vaikenemisen syy lienee se, ettei paniikkia haluta lietsoa. Paniikki leviää kuitenkin usein juuri silloin, kun oikeaa ja vahvistettua tietoa ei ole. Ihmiset alkavat levittää huhuja.Luin juuri itsekin ”lääkäripiirien tietoihin” perustuvan huhun, jonka mukaan pikkulapsen ruttokuolema olisi salattu Pekingissä ja että myös Gansun maakunnassa olisi salattu tapaus. Tiedot eivät todennäköisesti ole totta, mutta ne ovat esimerkkejä siitä, mitä tiedottamattomuudesta seuraa. Sitä miettii väkisinkin: mitäs jos väite pitääkin paikkansa?voidaan nykyään hoitaa. Kiinalla on tehokoneisto taudin­ehkäisyyn. Ruttotapauksia on ollut silloin tällöin, eikä tauti ole levinnyt.Kiinalaislehti Caixin kertoi keskiviikkona toimista Sisä-Mongoliassa. Juna- ja lentoasemilla valkoisiin paperihaalareihin pukeutuneet virkailijat mittaavat kuumetta matkustajilta. Yhteensä 35 lentokonetta ja helikopteria on kylvänyt 37 tonnia myrkkysyöttejä aroille, jotta ruttoa levittävät jyrsijät saataisiin hengiltä.Lehden mukaan paikallisviran­omaiset olivat jo elokuussa havainneet jyrsijöiden raadoista, että liikkeellä oli ärhäkkä ruttoa aiheuttava yersinia pestis -bakteeri. Löydöstä ei tiettävästi kuitenkaan raportoitu eteenpäin. Myös Pekingissä rotantappokampanja on paraikaa käynnissä. Miksi? Sitä ei ole kerrottu.