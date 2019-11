Itä-Afrikassa sadattuhannet kärsivät rankkasateista ja tulvista – Sama dipoli-ilmiö aiheuttaa kuivuutta ja maastopaloja Australiassa

Ulkomaat

Itä-Afrikassa sadattuhannet kärsivät rankkasateista ja tulvista – Sama dipoli-ilmiö aiheuttaa kuivuutta ja maa

Poikkeuksellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helpotusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Somalian