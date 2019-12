Ulkomaat

Irakilaispoliisi tuomittiin hirttokuolemaan mielen­osoittajien surmista, parlamentti hyväksyi koko hallituksen

Irakilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Irakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoittajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy