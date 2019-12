Ulkomaat

Nuoria aikuisia kuljettanut bussi syöksyi rotkoon Tunisiassa, yli 20 kuoli

Tunisiassa

ainakin 24 ihmistä on kuollut ja 18 loukkaantunut bussin syöksyttyä rotkoon maan pohjoisosassa, maan terveysministeriö kertoo. Uhrit olivat iältään 20–30-vuotiaita.Bussi oli matkalla pääkaupunki Tunisista vuoristoalueella sijaitsevaan Ain Drahamin kaupunkiin lähelle Algerian vastaista rajaa. Paikka on suosittu matkailukohde.Onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Sisäministeriön mukaan bussi oli syöksynyt rotkoon rauta-aidan läpi. Samalla tiellä on sattunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia aiemminkin.Tiet Tunisiassa ovat usein vaarallisen huonossa kunnossa. Lisäksi asiantuntijoiden mukaan kuljettajien ajotyyli on monesti uhkarohkea ja ajoneuvojen huolto puutteellista.