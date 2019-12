Ulkomaat

Norjassa kuolee maailman vähiten ihmisiä tie­liikenteessä, Suomessa tilanne on paljon synkempi

Tukholma

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vertailun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenneturvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuolonkolareihin