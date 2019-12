Presidentti Trump saapui Nato-kokoukseen ja haukkui heti Macronin – Lausunto ”aivokuolleesta” Natosta oli ”hyvin, hyvin ilkeä”

Ulkomaat

Presidentti Trump saapui Nato-kokoukseen ja haukkui heti Macronin – Lausunto ”aivokuolleesta” Natosta oli ”hyv

Lontoo.

Lontoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006328639.html

Lontoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuoreet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump tapaa