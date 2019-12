Kanada pidätti Huawein ”prinsessan” Meng Wanzhoun tasan vuosi sitten – Nyt teknologiajätti julkaisi Mengin kirjeen, joka kertoo vuodesta kotiarestissa

Ulkomaat

Kanada pidätti Huawein ”prinsessan” Meng Wanzhoun tasan vuosi sitten – Nyt teknologiajätti julkaisi Mengin kir

Huawei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjeessään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meng

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mengistä

Mengin

Mengin

https://www.hs.fi/talous/art-2000006275510.html