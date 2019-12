Ulkoasiainvaliokunta tyytyi ministeri Haaviston selitykseen al-Holin leiriin liittyvässä kiistassa, perussuomalaiset eri mieltä

Ulkomaat

Ulkoasiainvaliokunta tyytyi ministeri Haaviston selitykseen al-Holin leiriin liittyvässä kiistassa, perussuoma

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valiokunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haavisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pöystin

Ulkoasiainvaliokunnan