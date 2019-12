Ulkomaat

Salatut puhelutiedot: Trumpin neuvonantaja Giuliani oli tiiviisti yhteydessä keskeiseen republikaani­poliitikk

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhelutiedoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuneskin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nunesin

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006312070.html

Trumpin

Virkarikostutkinnan