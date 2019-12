Ulkomaat

”Nämä ovat pahempia virka­virheitä kuin kenenkään aiemman presidentin teot” – Oikeus­oppineet arvioivat Trumpi

Washington

Keskiviikkona

Politico-lehden

Politicon

Virkarikostutkinnan

Yhdysvaltain kongressissa todistavat akateemiset perustuslakiasiantuntijat. Vastaansa he saavat värikkään joukon poliitikkoja ja yhden presidentti Donald Trumpin vanhoista vihollisista.Republikaanien odotetaan pyrkivän häiritsemään kuulemista muotoseikoilla ja keskeytyksillä. Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan puheenjohtaja Jerry Nadler oli ehtinyt sanoa vain muutaman sanan, kun ensimmäinen republikaaniedustaja keskeytti hänet ensimmäisen kerran.mukaan demokraattien todistajiksi kutsumat oikeusoppineet aikovat sanoa, että Trumpin teot ylittävät perustuslain asettaman kynnyksen virkasyytteelle.”Tähänastinen todistusaineisto osoittaa, että presidentti on syyllistynyt useisiin virkasyytteen arvoisiin rikkomuksiin”, oikeustieteen professori Michael Gerhardt Pohjois-Carolinan yliopistosta aikoo sanoa avauspuheenvuorossaan.Gerhardt mainitsee tällaisina rikkomuksina lahjonnan, kongressin työn ja oikeudenkäytön estämisen sekä vallan väärinkäytön. Trump yritti saada vieraan valtion johtajalta henkilökohtaisen, omaa poliittista kampanjaansa edistävän palveluksen, Gerhardt sanoo.”Nämä ovat pahempia virkavirheitä kuin kenenkään aiemman presidentin teot”, Gerhardt arvioi.mukaan kaikki kolme demokraattien todistajaa ovat samalla linjalla. Sen sijaan republikaanien kutsuma George Washington -yliopiston oikeustieteen professori Jonathan Turley näkee toisin.Turleyn mielestä virkasyytteen nostaminen tältä pohjalta olisi virhe. Jos virkasyyte nostetaan Ukraina-skandaalin pohjalta, sen perusteet olisivat historian ohuimmat, Turley tulee sanomaan. Hänen mielestään koko prosessi on hätiköity.Turley aikoo aloittaa todistuksensa kertomalla, ettei ole Trumpin kannattaja vaan äänesti Hillary Clintonia ja sitä ennen Barack Obamaa, mutta ei ole kuulemma juuri pitänyt yhdestäkään presidentistä sitten James Madisonin.Madison oli Yhdysvaltain neljäs presidentti ja vallassa vuosina 1809–1817.aiemmat kuulemiset käytiin pienessä tiedusteluvaliokunnassa. Nyt tutkinta siirtyy kaksi kertaa suurempaan oikeusvaliokuntaan, jonka tehtävä on lopulta muotoilla mahdollisen virkasyytteen syytekohdat.Monet valiokunnan jäsenet edustavat amerikkalaisen politiikan ääripäitä. Joukossa on kaikkein liberaaleimpia ja kaikkein konservatiivisimpia edustajia.Trump saa vastaansa myös vanhan vihollisen. Virkarikostutkinta siirtyy edustajainhuoneen oikeusvaliokuntaan, jota johtaa demokraattiedustaja Jerry Nadler.Nadler istui New Yorkin kaupunginvaltuustossa 1980-luvulla, kun Trump halusi rakentaa hänen vaalipiiriinsä uuden kaupunginosan nimeltä Television City. Nadler oli keskeinen vaikuttaja, kun valtuusto esti Trumpin suunnitelmat.WNYC-radiokanavan mukaan Trumpin suunnitelmaan kuului seitsemän pilvenpiirtäjää, joista yhdestä olisi tullut maailman korkein rakennus. Yli 30 vuotta myöhemmin kaksi newyorkilaista ottaa yhteen vielä isommista asioista.