Kymmenen salametsästäjää tuomittiin 16 vuodeksi vankeuteen Mosambikissa

tuomioistuin tuomitsi tiistaina kymmenen salametsästäjää 16 vuodeksi vankeuteen.Tuomio tuli sen jälkeen, kun metsästäjät olivat jääneet kiinni eläimien laittomasta metsästämisestä kansallispuistossa. Salametsästäjät tuomittiin, koska he toimivat vastoin Mosambikin hallituksen tekemää ympäristönsuojelutyötä.Miehet pidätettiin kesäkuussa salametsästystä kitkevän operaation yhteydessä. Kaikkiaan pidätettyjä oli kaksitoista, mutta vankeustuomion sai lopulta 10. Yksi pidätetyistä kuoli vankilaan. Toinen vapautettiin aiemmin takuita vastaan, eikä häntä enää saatu oikeuden eteen.on pyrkinyt elvyttämään maan villieläinkantoja 1990-luvulta sen jälkeen, kun maata riepotellut sisällissota päättyi vuonna 1992.Elvytyksen myötä salametsästyksestä on muodostunut maan villieläinkannalle suuri uhka.Nyt tuomitut miehet määrättiin vankeusrangaistuksen lisäksi maksamaan viisi prosenttia heidän tuloistaan kolmen kuukauden ajan.Alun perin miehille vaadittiin 20 vuoden tuomioita, mutta rangaistusta lievennettiin sen jälkeen, kun he myönsivät syyllisyytensä.