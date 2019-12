Ulkomaat

Ainakin kolme kuoli ampumisessa Pearl Harborin tukikohdassa Havaijilla

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammuskelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tukikohta

kolme ihmistä kuoli Yhdysvaltain Pearl Harborin–Hickamin tukikohdassa tapahtuneessa ammuskelussa keskiviikkona.Yhteensä ammuskelussa haavoittui kolme ihmistä, joista kahden kerrottiin ensin haavoittuneen vakavasti ja myöhemmin kuolleen. Uutistoimisto AFP:n mukaan silminnäkijä on kertonut paikalliselle medialle hyökkääjän ampuneen lopuksi myös itsensä.Yksi haavoittuneista on edelleen sairaalassa vakaassa tilassa.tapahtui lähellä tukikohdan eteläistä sisäänkäyntiä keskiviikkoiltapäivänä noin puoli kolmelta paikallista aikaa. Uutistoimisto Reutersin mukaan ampuja oli Yhdysvaltain laivastosta. Uhrit olivat tukikohdassa työskenteleviä siviilejä.Tukikohta oli useita tunteja suljettuna. Silminnäkijän mukaan ampuja oli pukeutunut laivaston univormuun.sijaitsee Oahun saarella Havaijilla. Se on sekä Yhdysvaltain laivaston että ilmavoimien tukikohta, sillä Pearl Harborin laivastotukikohta yhdistettiin vuonna 2010 Hickamin lentotukikohdan kanssa.Pearl Harbor muistetaan Japanin sinne toisessa maailmansodassa 7. joulukuuta vuonna 1941 tekemästä hyökkäyksestä, jossa kuoli yli kaksituhatta yhdysvaltalaista. Hyökkäyksen seurauksena Yhdysvallat liittyi mukaan toiseen maailmansotaan julistamalla sodan Japania vastaan.Keskiviikon ampuminen tapahtui vain muutamaa päivää ennen hyökkäyksen 78. vuosipäivää.