Ulkomaat

Ainakin viisi kuoli kaasuräjähdyksessä hiihtokeskuksessa Puolassa

viisi ihmistä on kuollut kolmikerroksisen rakennuksen sorruttua Puolassa kaasuräjähdyksen vuoksi. Paikallisen poliisin tiedottajan mukaan raunioista on löydetty kolmen aikuisen ja kahden lapsen ruumiit.Räjähdys tapahtui eteläisessä Szczyrkissä, jossa sijaitsee hiihtokeskus. Alueella on runsaasti laskettelurinteitä. Räjähdys tapahtui jo keskiviikkona, mutta mahdollisista kuolonuhreista ei ollut välittömästi tapahtuneen jälkeen tietoa.Rakennuksessa on mahdollisesti ollut jopa kahdeksan ihmistä. Paikalla on ollut puolalaismedia TVP:n mukaan noin 100 palomiestä ja 50 poliisia. Palomiehet jatkavat mahdollisten muiden uhrien etsintää.