Ulkomaat

Sanna Marinista voi tulla maailman nuorin istuva pääministeri, tällä hetkellä nuorin löytyy Ukrainasta

Juuri nyt

Liikenne- ja viestintäministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue lisää

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006331106.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä hetkellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alle 30-vuotiaita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa ministerin