Ulkomaat

Ukraina uhkaa pystyttää tulitaukolinjalle muurin, jos Venäjä ei suostu rauhaan

presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Andri Jermak uhkaa muurin rakentamisella varsinaisen Ukrainan ja sen itäisten separatistialueiden välille, ellei Venäjä suostu rauhaan ensi viikon neuvotteluissa.Jermak esitti uhkauksensa torstaina seminaarissa Lontoossa, kertoi uutistoimisto Reuters., Venäjän, Saksan ja Ranskan johtajien on tarkoitus kokoontua Ukraina-huippukokoukseen Pariisissa ensi maanantaina. Jermakin mukaan tavoitteena on täysi tulitauko ja uusi vankienvaihto.Ensimmäinen Zelenskyin kauden laaja vankien vaihto Venäjän ja Ukrainan välillä toteutettiin syyskuussa.Ellei rauha Venäjälle kelpaa, ”rakennamme muurin ja elämä jatkuu”, Jermak sanaili Lontoossa Reutersin mukaan. ”Jatkamme elämää silloin valitettavasti jäätyneen konfliktin oloissa.”on yksi Zelenskyin tärkeimmistä neuvonantajista. Ukrainalainen, tekijänoikeuksiin perehtynyt lakimies on työskennellyt viihdealalla Zelenskyin kumppanina pitkään.Zelenskyi, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron neuvottelevat maanantaina niin kutsutusta Steinmeierin mallista.Kyseessä on asteittainen rauhanmalli, joka huipentuisi separatistialueen itsehallintoon ja paikallisvaaleihin. Suunnitelmalla on Venäjän tuki.